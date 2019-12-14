Эксперт рассказала, что готовят налогоплательщикам в законопроекте №1210

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Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №1210 «Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве».
Этот закон направлен на реформирование налогового законодательства и изменение подхода к налогообложению юридических и физических лиц.
Как рассказала Finance.ua Валерия Тарасенко, налоговый советник компании Dentos, цель законопроекта – обязать резидентов Украины (физических и юридических лиц) платить налоги со своих иностранных компаний и источников в Украине. А также не допустить перетекание украинских доходов в низко-налогооблагаемые юрисдикции.
Резиденты Украины будут обязаны информировать контролирующие органы о полном или частичном приобретении/отчуждении акций/прав контроля в иностранных компаниях.
Как будут контролировать. При ратификации Украиной Многосторонней налоговой конвенции, которая направлена на недопущение размывания налогооблагаемой базы и перечисления доходов в низко налогооблагаемые юрисдикции, контролирующие органы Украины будут иметь доступ к информации о счетах, операциях по таким счетам и активах украинских физических лиц за рубежом.
“На сегодня Конвенция начала работать только с Канадой, Кипр пока еще ее не ратифицировал, Австрия и Голландия, которые как раз актуальны для юрисдикции украинского бизнеса, отказались ратифицировать в этой части”, – отметила эксперт.
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