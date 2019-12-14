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Эксперт рассказала, что готовят налогоплательщикам в законопроекте №1210

Эксперт рассказала, что готовят налогоплательщикам в законопроекте №1210

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №1210 «Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве».

Этот закон направлен на реформирование налогового законодательства и изменение подхода к налогообложению юридических и физических лиц.

Как рассказала Finance.ua Валерия Тарасенко, налоговый советник компании Dentos, цель законопроекта – обязать резидентов Украины (физических и юридических лиц) платить налоги со своих иностранных компаний и источников в Украине. А также не допустить перетекание украинских доходов в низко-налогооблагаемые юрисдикции.

Резиденты Украины будут обязаны информировать контролирующие органы о полном или частичном приобретении/отчуждении акций/прав контроля в иностранных компаниях.

Как будут контролировать. При ратификации Украиной Многосторонней налоговой конвенции, которая направлена на недопущение размывания налогооблагаемой базы и перечисления доходов в низко налогооблагаемые юрисдикции, контролирующие органы Украины будут иметь доступ к информации о счетах, операциях по таким счетам и активах украинских физических лиц за рубежом.

“На сегодня Конвенция начала работать только с Канадой, Кипр пока еще ее не ратифицировал, Австрия и Голландия, которые как раз актуальны для юрисдикции украинского бизнеса, отказались ратифицировать в этой части”, – отметила эксперт.

Может повлиять на:

  • холдинговые и операционные структуры, существование которых направлено исключительно на оптимизацию налогов. За счет использования положений действующих конвенций об избежании двойного налогообложения и искусственного перенаправления доходов, которые генерируются украинскими операционными компаниями в низко налогооблагаемые юрисдикции;
  • компании, которые выплачивают дивиденды за рубеж: к стандартным требованиям для применения налоговой льготы по конвенциям об устранении двойного налогообложения добавится еще требование о 365-дневном периоде владения акциями/долями компанией-нерезидентом для получения налоговой льготы;
  • компании с доходами от операций продаж акций/доль.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что крупнейшие бизнес-ассоциации выступили против данных законопроектов о «налоговом терроре». Американская торговая палата выступила против законопроектов 1210 и 1210-1, которые предусматривают существенное усиление налогового и административного «давления на украинский бизнес».
  • Как отметили в Американской торговой палате, законопроекты нарушают два базовых принципа налоговой политики – рассудительность и предсказуемость.
По материалам Finance.UA
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