Goldman Sachs больше не будет финансировать добычу нефти в Арктике и угольную отрасль

Американский банк Goldman Sachs Group сделал более жесткой свою политику финансирования ископаемого топлива. Недавно обновленная основа экологической политики компании включает в себя обязательства по сокращению финансирования, которое напрямую поддерживает новые угольные шахты и разведку и разработку нефти в Арктике. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что компания планирует в течение следующего десятилетия выделить $750 млрд на «климатические преобразования и сбалансированный экономический рост».

Сейчас все больше глобальных банков сокращают объемы кредитования угольной промышленности, которая является основным источником выбросов парниковых газов, и увеличивают финансирование возобновляемых источников энергии. Goldman Sachs стал первым американским банком, который решил больше не финансировать нефтедобывающий сектор.

«В течение следующих 10 лет Goldman Sachs направит $750 млрд на финансирование, инвестиции и консультативную деятельность в девяти отраслях, ориентированных на изменения климата и сбалансированный рост», – сказал гендиректор компании Дэвид Соломон, имея в виду зеленую энергию и транспорт, сельское хозяйство, а также образование.

Тем не менее, он добавил, что “мир будет продолжать производить и использовать ископаемое топливо, самолеты, автомобили и промышленные товары, и Goldman Sachs будет продолжать поддерживать клиентов в сделках, которые важны для экономической деятельности”.

Напомним: ранее новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ЕС по защите климата, на которую в ближайшие годы будет выделено 100 млрд евро, а к 2030 году – один триллион евро.