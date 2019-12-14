Samsung инвестирует дополнительные $8 млрд в завод по производству чипов в Китае

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По сообщениям сетевых источников, компания Samsung Electronics увеличит объём инвестиций в собственный завод по производству микросхем, расположенный на территории Китая. Дополнительные $8 млрд будут потрачены на расширение производства чипов флеш-памяти NAND.
Инвестиции южнокорейского производителя вполне оправданы, поскольку ожидается, что в следующем году глобальный рынок памяти восстановится из-за растущего спроса и продолжающегося распространения сетей связи пятого поколения (5G). Samsung является крупнейшим в мире производителем чипов флеш-памяти NAND, которые используются в мобильных устройствах, картах памяти, твердотельных накопителях и др.
В 2017 году Samsung объявила о намерении в течение трёх лет вложить $7 млрд в свой завод в Сиане, который используется для производства памяти NAND.
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