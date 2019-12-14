Распознавание лиц на смартфонах обманули 3D-маской

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Систему распознавания лиц на смартфонах удалось обмануть при помощи специальных 3D-масок. Исследователи из компании Kneron рассказали, что практически во всех случаях устройства принимали маску за лицо настоящего хозяина, после чего давали специалистам доступ к карте, привязанной к смартфону.
Компания заказала 3D-маски, имитирующие человеческие лица. Специалисты использовали эти маски в местах частого использования системы распознавания лиц.
В итоге, им удалось выдать себя за другого человека в аэропорту Амстердама и железнодорожных вокзалах Китая, где используются распознавание лиц для оплаты поездок. Разработчики обманули платежные системы AliPay и WeChat, получив доступ к совершению покупок с чужого счета.
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