Василий Голян: рентную плату за природный газ можно уменьшать

Рецидивы «голландской болезни», которая возникла в конце 50-х годов прошлого века в Нидерландах и была связана с открытием большой Гронингенской области месторождений природного газа, охватили значительное количество стран и распространяются до сих пор, несмотря на общий тренд продвижения мировой экономики в информационную фазу развития.

«Голландская болезнь» – это зависимость финансовых фондов государства от экспорта природного сырья по одной или нескольким номенклатурным позициям, которая возникает в результате открытия месторождений полезных ископаемых и связана с ростом цен на экспорт добывающих отраслей. «Голландская болезнь» и ее рецидивы возникают, как правило, в странах, богатых углеводородным сырьем (природный газ, нефть), экспорт которой выступает одной из основных статей доходной части государственного бюджета.

Украина не относится к странам, которые отличаются значительными объемами добычи нефти и природного газа. Но в целом объемы добычи природного газа (19-21 млрд куб. м в год) дают возможность сформировать ресурсную базу для удовлетворения потребностей хотя бы домохозяйств. В то же время цены на природный газ собственной добычи за исключением определенных сезонных просадок продолжают расти, несмотря на падение цен на голубое топливо на мировом рынке. Это следствие несовершенства отечественного конкурентного законодательства и спорадической политики государства в части рентного регулирования газодобычи.

За период 2008-2018 годов наблюдается значительный рост поступлений рентной платы за добычу природного газа в Государственный бюджет Украины, что обусловлено не расширением базы взыскания данного фискального инструмента, а механическим увеличением его ставок в связи с девальвационно-инфляционными процессами и ручным режимом управления публичными финансовыми потоками. В одобренных проектах госбюджета на 2019 и 2020 годы планируется увеличение поступлений “газовой ренты” (рис. 1).

Рис. 1. Рентная плата за добычу природного газа, которая направляется в Государственный бюджет Украины за 2008-2020 годы



Рассчитано European Analytical Centre по данным Государственной казначейской службы Украины, Законов Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» и «О Государственном бюджете Украины на 2020 год»

В 2018 году по сравнению с 2008 годом номинальные поступления рентной платы за добычу природного газа в госбюджет увеличились в 24 раза, что свидетельствует о четко выраженном желании государства предоставить данному инструменту сугубо фискальную направленность, а не сделать его стимулом наращивания инвестиций в расширение масштабов геологоразведки и соответственно открытия новых месторождений.

В динамике поступлений рентной платы за добычу природного газа в сопоставимых ценах (данный показатель рассчитывался делением номинальных поступлений на кумулятивный индекс цен производителей промышленной продукции) не наблюдается темпов роста, измеряемых двузначными числами, что подтверждает отсутствие положительных сдвигов в части расширения реальной базы взыскании данного фискального инструмента.

В динамике средней цены и средней величины рентной платы за 1 тыс. куб. м природного газа отечественной добычи наблюдается восходящая тенденция. Более того, имеет место прямая корреляция между этими показателями, то есть рост рентной платы сопровождается ростом цены (рис. 2).

Рис. 2. Средняя цена природного газа отечественной добычи и среднее значение рентной платы за 1 тыс. куб. м и объем добычи природного газа в Украине в 2008-2020 годах



Рассчитано European Analytical Centre по данным Государственной казначейской службы Украины и Государственной службы статистики Украины

Рост цены на природный газ отечественной добычи (в 2008 году она составляла 447 грн/тыс. куб. м, в 2013 – 725 грн/тыс. куб. м, в 2016 – 6800 грн/тыс. куб. м, в 2018 – 6960 грн/тыс. куб. м) в секторе товаропроизводителей приводит к повышению уровня затрат на производство продукции и соответственно снижению ее конкурентоспособности, а в секторе домохозяйств – росту удельного веса расходов на оплату природного газа в общих доходах и соответственно сокращению платежеспособного спроса населения на рынке потребительских товаров.

Итак, чрезмерные затраты товаропроизводителей и домохозяйств на природный газ тормозят экономический рост. Это требует соответствующей реакции государства в части повышения доступности голубого топлива отечественной добычи субъектам хозяйствования и домохозяйствам. Одним из путей уменьшения цены природного газа, особенно для нужд домохозяйств, является снижение ставок рентной платы или освобождение от ее уплаты при добыче той части голубого топлива, которая направляется населению.

Учитывая то, что доля рентной платы за добычу природного газа в общих доходах госбюджета является незначительной (за период 2008-2018 гг. ее максимальное значение составило 5,51%), ее снижение не приведет к бюджетной разбалансированности, а, наоборот, даст возможность сократить сумму субвенций местным бюджетам, которая направляется на предоставление льгот и жилищных субсидий на оплату природного газа.

Наибольший эффект мероприятия по стабилизации ценовой ситуации на рынке природного газа отечественной добычи дадут при условии, когда уменьшение ставок рентной платы будет сопровождаться введением такой формулы установления цен на голубое топливо, которая будет уравновешивать стоимость отечественного и импортируемого голубого топлива, что в итоге удешевит его для конечного потребителя и снизит энергоемкость производства промышленной продукции и облегчить жизнь домохозяйствам.

Василий Голян, доктор экономических наук, директор Европейского аналитического центра