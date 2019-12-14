НБУ назвал количество проблемных банков в Украине

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В Национальном банке Украины обнаружили, что у двух государственных банков есть проблемы с капиталом, которые могут реализоваться в случае наступления неблагоприятных обстоятельств в экономике.
Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном на сайте НБУ.
“Проведенное в 2019 году стресс-тестирование показало, что в системе остается несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами. Они могут потребовать значительных объемов капитала в случае реализации неблагоприятного макроэкономического сценария. Их финансовая устойчивость низка, банки уязвимы к возможным кризисам”, – говорится в сообщении.
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Речь идет о Ощадбанке и Укрэксимбанке. В случае наступления неблагоприятной экономической ситуации, у этих банков может возникнуть необходимость в дополнительных 233-45,8 млрд гривен.
Государственные банки остаются в фокусе внимания НБУ, поскольку они являются значимыми для банковской системы. НБУ ожидает быстрых решений независимых наблюдательных советов, направленных на расчистку балансов от неработающих кредитов, изменения бизнес-моделей, оптимизации операционных расходов.
Ключевым среднесрочным вызовом для банковского сектора станет ожидаемое снижение доходности. Темпы роста операционных доходов банков замедляются после чрезвычайно высокого прироста в 2018 году.
НБУ ожидает дальнейшего снижения процентной маржи и спреда, а также уменьшения темпов роста комиссионных доходов. Поэтому оптимизация и контроль операционных расходов станут ключевыми для украинских банков.
Среди масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности – результаты судебных процессов, связанных с ПриватБанком. НБУ и в дальнейшем будет предпринимать необходимые действия для защиты интересов государства в судах и сохранения финансовой стабильности.
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