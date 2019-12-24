Украинцы составляют самую большую группу трудовых мигрантов в Эстонии

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В Эстонии украинцы составляют самую большую группу трудовых мигрантов: в этом году нашим гражданам было выдано 24 318 разрешений на временную работу.
Об этом сообщает ERR.
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На втором месте по количеству трудовых мигрантов с большим отставанием идет Беларусь (1823), далее идут Россия (1326), Молдова (1191), Узбекистан (706) и Грузия (433).
Также сообщается, что 2019 год побил рекорд по количеству иностранных трудовых мигрантов в Эстонии: летом Министерство внутренних дел прогнозировало, что число таких работников составит к концу года от 25 000 до 30 000 человек, однако уже к концу ноября количество превысило 32 000.
Кроме зарегистрированных работников, в Эстонии есть и иностранцы, которые работают нелегально, число которых МВД оценивает от 1000 до 5000 человек, а также люди, которые работают в Эстонии по выданной в Польше долгосрочной визе.
По оценке Банка Эстонии, около трети роста национальной экономики в этом году связано с использованием иностранной рабочей силы.
При этом с иностранными трудовыми мигрантами часто используются полузаконные схемы, ущерб от которых несут как сами мигранты, которые работают в Эстонии до 300 часов в месяц за невысокую зарплату и рискуют не получить обещанные им деньги, так и государственный бюджет в виде недополученных налогов на 16 млн евро.
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