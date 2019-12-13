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В "Киевгорстрое" рассказали, являются ли ЖК "Укрбуда" прибыльными

В "Киевгорстрое" рассказали, являются ли ЖК "Укрбуда" прибыльными

Половина жилых комплексов “Укрбуд девелопмент” являются убыточными, но общее положительное сальдо всех комплексов составляет 3-4 миллиона гривен.

Об этом заявил президент холдинговой компании “Киевгорстрой” Игорь Кушнир на пресс-конференции.

“На сегодняшний день мы видим, что половина объектов Укрбуда” являются “минусовыми”, а за счет другой половины можно достраивать те, которые “минусовые”, – заявил президент Киевгорстроя.

По словам Кушнира ,общее положительное сальдо всех комплексов составляет 3-4 миллиона гривен.

“Но на моменте денег не хватает. Были украдены или выведены – покажет следствие, нас это не касается. Может, когда-то что-то и заработается, но сейчас денег нет”, – сказал он.

Президент КГС уверяет, что двойных продаж в “Укрбуде” не было.

“Деньги инвесторов есть на счетах в полном объеме и они будут переданы Киевгорстрою”, – заявил Кушнир.

“Киевгорстрой” использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечет кредиты в государственных банках для достройки более 20 жилых комплексов компании “Укрбуд девелопмент”.

Основным акционером ЧАО “ХК “Киевгорстрой” является Киевская городская государственная администрация (80% акций). За 2018 год общество получило 27,663 млн грн чистой прибыли.

По материалам Економічна Правда
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