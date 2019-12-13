Беларусь нашла замену российским кредитам

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около 501 млн долларов).

Согласно указу белорусского президента, Беларусь берет кредит для погашения и обслуживания госдолга, поддержки своих золотовалютных резервов, а также для содействия развитию двусторонней торговли с КНР.

Лукашенко поручил белорусскому Минфину подписать необходимое для получения кредита соглашение.

В начале года Беларусь попросила у России выделить новый кредит в 600 млн долларов, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в 2019 году.

Общий долг Минска перед Москвой достигает 7,6 млрд долларов. В Кремле заявили, что вопрос находится “в разработке”.

В октябре Минфин Беларуси заявил, что не рассчитывает на получение кредита и не ведет переговоров по этому вопросу. Вместо этого, как отметили в министерстве, Минск решил взять кредит у Пекина.