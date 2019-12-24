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В госфонд стартапов уже поступило 150 заявок от 650 человек

В госфонд стартапов уже поступило 150 заявок от 650 человек

По состоянию на 26 декабря 650 человек подали 150 заявок на получение грантов от Украинского Фонда Стартапов.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Отмечается, что каждую заявку оценивает как минимум двое независимых экспертов с соответствующей экспертизой. Сейчас уже оценены 32 стартапа,

4 из них получили высокие баллы и будут приглашены на Pitch Day 25 января 2020 года.

В течение Pitch Day стартапы будут кратко представить свои идеи перед членами конкурсной комиссии.

Оценивать их будут по пяти критериям: команда, рынок, технология, продукт, стратегия.

По результатам Pitch Day лучшие стартапы смогут получить финансирование.

Стартапы на стадии pre-seed (стадия, когда стартап еще не имеет созданного прототипа – Ред.) смогут представить свою идею в течение 3 мин., стартапы на стадии seed (стадия, когда стартап уже может запускать производство – Ред.) – в течение 7 мин.

По материалам Економічна Правда
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