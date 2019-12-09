Более 75% водителей в Украине игнорируют ремни безопасности (исследование)

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Уровень пользования ремнями безопасности в большинстве городов Украины остается критически низким: лишь 24,4% водителей заботятся о своей безопасности и пользуются ремнями в автомобилях.
Об этом свидетельствуют результаты исследования общественной организации Vision Zero и Центра демократии и верховенства права. В исследовании приняли участие более 31 тысяч человек.
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Только в одном городе ремнями безопасности пользуется более половины автомобилистов – это город Киев.
Исследование показало, что уровень пользования ремнями в малых городах значительно меньше, чем в крупных: в четырех малых городах в среднем 17,7% водителей ездят пристегнутыми.
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