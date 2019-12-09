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Более 75% водителей в Украине игнорируют ремни безопасности (исследование)

Более 75% водителей в Украине игнорируют ремни безопасности (исследование)

Уровень пользования ремнями безопасности в большинстве городов Украины остается критически низким: лишь 24,4% водителей заботятся о своей безопасности и пользуются ремнями в автомобилях.

Об этом свидетельствуют результаты исследования общественной организации Vision Zero и Центра демократии и верховенства права. В исследовании приняли участие более 31 тысяч человек.

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Только в одном городе ремнями безопасности пользуется более половины автомобилистов – это город Киев.

  • Где водители чаще всего используют ремни безопасности:
  • Киев – 51,1% водителей;
  • Черкассы – 40,1%;
  • Львов – 36,9%;
  • Черновцы – 34,2%;
  • Чернигов – 33,3%;
  • Запорожье – 32,9%;
  • Днепр – 30,9%.

Исследование показало, что уровень пользования ремнями в малых городах значительно меньше, чем в крупных: в четырех малых городах в среднем 17,7% водителей ездят пристегнутыми.

Справка Finance.ua:

  • Согласно ст. 121 ч. 5 административного кодекса Украины, штраф за нарушение правил использования ремней безопасности составляет 3 необлагаемых минимума доходов граждан – 51 грн.
  • Верховная Рада приняла закон №1150, согласно которому нарушение правил перевозки детей -avtokrisel влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере 30 необлагаемых минимумов – 510 грн.

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По материалам Finance.UA
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