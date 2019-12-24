«Дочка» Google купила разработчика технологий для обучения беспилотных авто

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Разработчик беспилотных машин Waymo («дочка» Alphabet) купил британский стартап Latent Logic, который разработал систему «имитационного обучения» автономных транспортных средств.
Об этом сообщает Forbes.
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Latent Logic – одна из немногих компаний, которая занимается разработкой систем, которые могут обучать беспилотные машины. Но в то время как несколько платформ машинного обучения используют обучение с подкреплением для обучения автономных систем вождения, Latent Logic применяет имитационное обучение.
Благодаря опыту и технологиям Latent Logic, Waymo сможет более эффективно использовать данные, собранные с более 10 млн миль, которые проехал его автопарк из 600 самоходных транспортных средств, и улучшить среду моделирования.
Никаких финансовых подробностей о сделке раскрыто не было. Latent Logic продолжит работу в Оксфорде в составе исследовательской группы и является первым европейским инженерным центром Waymo.
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