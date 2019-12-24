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«Дочка» Google купила разработчика технологий для обучения беспилотных авто

«Дочка» Google купила разработчика технологий для обучения беспилотных авто

Разработчик беспилотных машин Waymo («дочка» Alphabet) купил британский стартап Latent Logic, который разработал систему «имитационного обучения» автономных транспортных средств.

Об этом сообщает Forbes.

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Latent Logic – одна из немногих компаний, которая занимается разработкой систем, которые могут обучать беспилотные машины. Но в то время как несколько платформ машинного обучения используют обучение с подкреплением для обучения автономных систем вождения, Latent Logic применяет имитационное обучение.

Благодаря опыту и технологиям Latent Logic, Waymo сможет более эффективно использовать данные, собранные с более 10 млн миль, которые проехал его автопарк из 600 самоходных транспортных средств, и улучшить среду моделирования.

Никаких финансовых подробностей о сделке раскрыто не было. Latent Logic продолжит работу в Оксфорде в составе исследовательской группы и является первым европейским инженерным центром Waymo.

По материалам Mind
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