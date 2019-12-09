На Sotheby's продали очки Джона Леннона за 183 тысячи долларов

Очки одного из основателей и участников The Beatles Джона Леннона были проданы на аукционе Sotheby’s за 137,5 тысячи фунтов (около 183 тысяч долларов).

На продажу очки выставил бывший водитель барабанщика The Beatles Ринго Старра Алан Херринг.

Кто стал новым владельцем, не указано. В описании лота говорится, что эта пара досталась Леннону в 1966 году, когда тот готовился к роли в фильме Ричарда Лестера “Как я выиграл войну”. К Херрингу они попали два года спустя, когда музыкант оставил их на заднем сидении автомобиля и не захотел забирать, так как одна линза отсоединилась от оправы.