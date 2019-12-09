Доплачивать врачам официально: тонкости медреформы в 2020 году

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Министерство здравоохранения урежет тарифы для больниц, если денег у государства не будет хватать. Ведомство вынесло на обсуждение проект порядка реализации государственных гарантий медицинских услуг. В нем прописано, как Национальная служба здоровья будет платить за медицинские услуги больницам.
На программу медицинских гарантий в бюджете на 2020 год заложено 72 млрд грн. Их должно хватить на определенное число медицинских услуг. Если расчеты Минздрава окажутся ошибочными – этих денег может быть недостаточно. Чтобы этого не случилось, ведомство предлагает ввести понижающий коэффициент к тарифам за медуслуги.
На каждую медицинскую услугу уже рассчитан тариф. Например, за лечение инсульта НСЗУ заплатит в 2020 году по тарифу 19 500 грн. Если в больнице потребуют доплатить, в ведомстве советуют сразу звонить на горячую линию 1677.
На все тарифы будут влиять коэффициенты. Например, сейчас терапевты, семейные врачи и педиатры получают больше за прием детей и пожилых людей, поскольку те чаще болеют; для подсчета НСЗУ умножает тариф на соответствующий коэффициент.
В 2020 году будут внедрены два коэффициента. Если человек пришел к врачу с осложненной формой заболевания,то лечить его будет тяжелее, чем при легкой форме. Поэтому появится коэффициент сложности случая.
Второй – это коэффициент сбалансированности бюджета. Его будут рассчитывать раз в квартал по остаткам средств на программу государственных медицинских гарантий. Размер коэффициента в проекте не указан. Если бюджета, выделенного на медицину, не будет хватать, тарифы смогут уменьшить, умножив их на коэффициент. Так в Минздраве решили перестраховаться, чтобы 72 млрд грн хватило до конца года. Хотя сумма одна и та же, но для медиков это риск в какой-то момент начать получать меньше.
Если коэффициенты введут, то, скорее всего, доплачивать придется самим пациентам. Это вполне может произойти. Статистика, которой владеет сейчас Минздрав, далека от совершенства – об этом в интервью сайту “Сегодня” говорил Олег Петренко, бывший руководитель Национальной службы здоровья Украины.
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