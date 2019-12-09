САП завершила расследование дела о хищении средств "Ощадбанка"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила расследование дела о хищении 20 млн долларов в “Ощадбанке”. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу САП в Facebook.
Так, прокуроры САП в пятницу, 13 декабря, приняли решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта по делу “Ощадбанка”. По данным САП, в деле “Ощадбанка” к уголовной ответственности были привлечены 13 человек.
“В частности: бывший бенефициарный владелец компаний группы “Креатив”, заместитель председателя правления АО “Ощадбанк”, бывший начальник управления проектного финансирования АО “Ощадбанк”, глава управления проектного финансирования госбанка, бывшие бенефициары группы компаний “Креатив”, ряд экс-должностных лиц предприятий, входящих в состав этой группы компаний, и оценщик”, – рассказали в САП.
Отмечается, что действия 12 подозреваемых были квалифицированы по ч.5 ст.191 ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Бывшего нардепа, который был владельцем госбанка, подозревают в организации преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191 ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 УК Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛПВчера, 21:00 - 1696 9
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в УкраинеВчера, 13:01 - 3513 7
Правительство подписало меморандум с табачными компаниямиВчера, 13:20 - 1049 7
Границы Киева могут измениться2 ч. назад - 336 4
"Долг Януковича": британский суд отложил вынесение решенияВчера, 10:37 - 826 4
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в УкраинеВчера, 13:01 - 3513 7
Минимальный оклад для бюджетников будет определять Кабмин - законопроектВчера, 17:00 - 3065
Стало известно, кто достроит все объекты "Укрбуда"Вчера, 11:45 - 1700 3
Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛПВчера, 21:00 - 1696 9
Президент анонсировал повышение пенсийВчера, 11:09 - 1584 3
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)52 мин. назад - 24
Xiaomi представила новый электробайк из серии QicycleВчера, 13:10 - 214
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 715
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2302 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2202 1