На праздники Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы"

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Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в период зимних праздников Укрзализныця по согласованию соответствующих железнодорожных администраций назначила дополнительные рейсы поезда № 31/32 Киев – Минск – Вильнюс – Рига.
Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.
График движения поездов. Из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 22 и 26 декабря, а обратно из Риги – 23 и 27 декабря.
Стоимость билетов. Киев-Рига с 1990 грн в купе, 4030 грн – люкс. Киев-Вильнюс от 1490 грн в купе, 3020 грн – люкс. Киев-Минск от 1130 грн купе, 2270 грн – люкс.
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