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На праздники Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы"

На праздники Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы"

Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в период зимних праздников Укрзализныця по согласованию соответствующих железнодорожных администраций назначила дополнительные рейсы поезда № 31/32 Киев – Минск – Вильнюс – Рига.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

График движения поездов. Из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 22 и 26 декабря, а обратно из Риги – 23 и 27 декабря.

Стоимость билетов. Киев-Рига с 1990 грн в купе, 4030 грн – люкс. Киев-Вильнюс от 1490 грн в купе, 3020 грн – люкс. Киев-Минск от 1130 грн купе, 2270 грн – люкс.

Справка Finance.ua:

  • Поезд «Четыре столицы» курсирует с 28 сентября 2018 года.

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  • За это время в поезде в обоих направлениях путешествовали 36 тыс. пассажиров. Около 80% пассажиропотока приходится на страны Балтии.
  • На новогодние и рождественские праздники Укрзализныця уже назначила 26 дополнительных поездов и 2 круглогодичных поезда на дополнительные рейсы.

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По материалам Finance.UA
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