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Богуслаев подтвердил продажу китайской компании "Мотор Сич"

Богуслаев подтвердил продажу китайской компании "Мотор Сич"

Президент АО “Мотор Сич” Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.

Об этом он рассказал представителям СМИ 13 декабря во время их пребывания на предприятии.

“Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции”, – сказал Богуслаев.

По его словам, вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов.

“Они (инвесторы – ред.) нам 100 млн долларов дали. Вот это все (сборка вертолетов – ред.) делается за китайский счет. Или этого не было бы, а был бы склад металла. Еще 150 млн долларов придут в следующем году. Если бы мы их не нашли, то вы бы здесь не стояли, и я бы с вами не разговаривал”, – отметил Богуслаев.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании “Мотор Сич”. В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 миллионов долларов. Более 25% акций оставались за “Укроборонпромом”.

По материалам УКРИНФОРМ
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