Нафтогаз назвал цену на газ для украинцев в январе

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Январская цена газа от “Нафтогаза” для защищенных потребителей равна квартальной цене.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Наша задача – информировать потребителей о рисках и дать право выбора, поскольку ежемесячная стоимость газа в течение первого квартала 2020 года может быть и выше гарантированной цены, и ниже. В январе они выстроились на одном уровне, но какая ситуация будет в феврале – трудно предсказать. Мы предлагаем людям застраховаться от риска резкого роста цены, воспользовавшись гарантированной ценой. Она позволяет сделать расходы на газ до конца отопительного сезона более предсказуемыми», – прокомментировал Андрей Фаворов, руководитель дивизиона «Интегрированный газ».
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В января 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года.
“Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую Нафтогаз предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года”, – сообщают в компании.
Потребителям, желающим получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно:
Потребители, которые хотят покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 до конца сезона, не должны никуда обращаться или вносить предоплату – для них с 1 января автоматически начнет действовать гарантирована цена.
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