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Samsung продал миллион Galaxy Fold

Samsung продал миллион Galaxy Fold

Складные смартфоны – явление совершенно нетривиальное. С одной стороны, они выглядят настолько инновационно, что, наверное, многие бы, не раздумывая, купили себе один. А, с другой, высокая цена отталкивает похлеще низкой надёжности и практически полного отсутствия сценариев использования, в которых эти аппараты можно применить.

Тем не менее, с продажами у складных смартфонов всё более чем неплохо. Та же Huawei отчиталась о том, что весь запас Mate X раскупили меньше чем за минуту, а Samsung и вовсе доложила, что за 2 месяца продала миллион Galaxy Fold.

Президент Samsung Electronics Янг Сон сообщил на конференции TechCrunch Disrupt Berlin, что компании удалось реализовать складной Galaxy Fold в количестве миллиона штук. По его словам, знаковая отметка покорилась Samsung спустя около двух месяцев с момента появления новинки в продаже. А поскольку аппарат появлялся в рознице разных стран постепенно и по-прежнему недоступен на многих рынках, это ещё больше усиливает значимость результата, которого ему удалось достичь, подчёркивает топ-менеджер.

По материалам internetua.com
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