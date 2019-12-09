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Нацкомисcия по тарифам предложила свой вариант ставок "зеленого" тарифа

Нацкомисcия по тарифам предложила свой вариант ставок "зеленого" тарифа

Нацкомисcия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, не поддерживает прописанный в законопроекте №2543 сценарий реструктуризации “зеленого” тарифа и предлагает свой вариант ставок “зеленого” тарифа.

Об этом говорится в письме НКРЭКУ Комитету ВР по вопросам энергетики и топливно-коммунальных услуг.

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НКРЭКУ поддерживает необходимость введения альтернативной модели поддержки производителей из альтернативных источников энергии, но при этом обращает внимание на проблематику, которая на сегодня складывается для ОЭС Украины в связи с чрезмерным развитием сектора альтернативной электроэнергетики как с финансовой, так и с технической стороны”, – говорится в письме.

НКРЭКУ предлагает установить “зеленый” тариф

  • Для наземных солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию до 31.12.2020, в размере 9 евроцентов; для введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 – 8 евроцентов;
  • для СЭС на крыше, введенных в эксплуатацию до 31.12.2020 – 10 евроцентов; для введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 – 9 евроцентов;
  • для ветроэлектростанций, введенных в эксплуатацию до 31.12.2019 – 8 евроцентов; для ВЭС, введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 – 7 евроцентов;
  • для биогаза / биомассы – 11 евроцентов;
  • для микро-мини-малых ТЭС – 11,63 евроцента;

Также НКРЭКУ предлагает с 01.01.2020 ввести 100% возмещение стоимости урегулирования небалансов.

По материалам Економічна Правда
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