0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 251 0

В Минфине назвали сумму дефицита государственного долга за время независимости

В Минфине назвали сумму дефицита государственного долга за время независимости

Сумма дефицита государственного долга с 1991 по 2018 года составляет 606 миллиардов гривен. Об этом сообщила во время брифинга директор департамента долговой политики Министерства финансов Украины Полина Яровая.

“Номинальная цифра дефицита в 1991-2018 годах – 606 миллиардов гривен”, – отметила она.

Яровая добавила, что Украина накапливает государственный долг из-за того, что ни один бюджет не был утвержден с профицитом, то есть когда доходы преобладают над расходами.

“За все годы независимости ни один бюджет не утвержден с профицитом, а следовательно, не было определено других источников финансирования погашения государственного долга, чем государственные заимствования. Если бы существовал профицит, то за счет него можно было погасить долг. Так как он не был утвержден – мы накапливаем за все эти годы государственный долг, как для финансирования дефицита, так и для рефинансирования тех долгов, которые были взяты в предыдущие периоды”, – пояснила она.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.