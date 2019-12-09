В Минфине назвали сумму дефицита государственного долга за время независимости

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Сумма дефицита государственного долга с 1991 по 2018 года составляет 606 миллиардов гривен. Об этом сообщила во время брифинга директор департамента долговой политики Министерства финансов Украины Полина Яровая.
“Номинальная цифра дефицита в 1991-2018 годах – 606 миллиардов гривен”, – отметила она.
Яровая добавила, что Украина накапливает государственный долг из-за того, что ни один бюджет не был утвержден с профицитом, то есть когда доходы преобладают над расходами.
“За все годы независимости ни один бюджет не утвержден с профицитом, а следовательно, не было определено других источников финансирования погашения государственного долга, чем государственные заимствования. Если бы существовал профицит, то за счет него можно было погасить долг. Так как он не был утвержден – мы накапливаем за все эти годы государственный долг, как для финансирования дефицита, так и для рефинансирования тех долгов, которые были взяты в предыдущие периоды”, – пояснила она.
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