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ЕС ещё больше ужесточит требования к выбросам автомобилями СО2

ЕС ещё больше ужесточит требования к выбросам автомобилями СО2

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила так называемую «Зелёную сделку» – план ЕС по защите окружающей среды. В нем предусматривается, в том числе, введение более строгих требований к уровню выбросов автомобилями вредных веществ.

В апреле текущего года в Евросоюзе приняли закон, согласно которому к 2030 году европейские автопроизводители должны снизить выхлопы СО2 новых автомобилей на 37,5% по сравнению с показателем 2021 года. То есть с 95 г СО2 на один км до 60 г СО2 на один км.

Однако, теперь, оказывается, Еврокомиссия считает, что нужно ещё больше снизить выбросы автомобилями вредных веществ. Урсула фон дер Ляйен обещает этим заняться. Правда, она не стала называть никаких конкретных цифр. Но цели на 2030 год будут точно пересмотрены.

По материалам autonews.ua
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