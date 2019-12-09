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Ассистент Google будет подслушивать вас постоянно

Ассистент Google будет подслушивать вас постоянно

Компания Google начала распространять новейшую версию персонального помощника Google Assistant для своих флагманских смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Первыми странами, жители которых получат обновленный Google Assistant, стали Канада, Австралия, Великобритания, Сингапур и Ирландия. Пока что новая версия Google Assistant доступна на английском языке только в этом регионе и только на этих смартфонах. Но в ближайшее время перечень стран и поддерживаемых устройств будет расширен. Источник утверждает, что обновление начнет распространяться в новых регионах в течение следующих нескольких дней.

Говоря об изменениях, стоит отметить, что голосовая транскрипция теперь происходит заметно быстрее. Кроме того, теперь вы можете общаться с Google Assistant, не говоря «ОК, Google».

На этом моменте хотелось бы остановиться по-подробнее, так как Google в течение последних месяцев активно тестирует эту функцию на самых разных смартфонах. В связи с чем голосовой помощник запускается в неожиданные моменты, предлагая результаты поиска по вопросам, которые вы и не думали ему задавать.

По материалам bigmir.net
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