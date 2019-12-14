Как физлицу декларировать инвестиционную прибыль

Инвестиционный доход, полученный физическим лицом от продажи корпоративных прав в виде доли уставного капитала, включается в состав общего годового налогооблагаемого дохода налогоплательщика.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Днепропетровской области.

“Инвестиционная прибыль рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным физическим лицом от продажи отдельного инвестиционного актива с учетом курсовой разницы, и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого актива”, – говорится в сообщении.

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Физическому лицу, получающему инвестиционный доход, необходимо подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Как подается декларация:

декларация подается в контролирующий орган по месту регистрации физического лица за базовый отчетный период, равный календарному году для физических лиц – плательщиков НДФЛ – до 01 мая года, следующего за отчетным;

если договор купли-продажи инвестиционного актива, заключен в отчетном году, а средства поступят в следующем году, то плательщику НДФЛ необходимо задекларировать доход в виде инвестиционной прибыли по итогам года, в котором получен такой доход;

аналогичный подход используется и в случаях частичного поступления средств в течение нескольких лет при продаже инвестиционного актива;

после подачи декларации физлицо уплачивает НДФЛ по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5%.

Что не подлежит налогообложению: