Как физлицу декларировать инвестиционную прибыль

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Инвестиционный доход, полученный физическим лицом от продажи корпоративных прав в виде доли уставного капитала, включается в состав общего годового налогооблагаемого дохода налогоплательщика.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Днепропетровской области.
“Инвестиционная прибыль рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным физическим лицом от продажи отдельного инвестиционного актива с учетом курсовой разницы, и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого актива”, – говорится в сообщении.
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Физическому лицу, получающему инвестиционный доход, необходимо подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.
Как подается декларация:
Что не подлежит налогообложению:
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