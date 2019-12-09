"Долг Януковича": британский суд отложил вынесение решения

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Верховный Суд Соединенного Королевства завершил слушания окончательной апелляционной жалобы относительно заявления России о вынесении решения против Украины в порядке упрощенного производства в судебном деле о еврооблигациях на сумму 3 млрд долларов США, которые якобы были выпущены Украиной в декабре 2013 года, решив отложить вынесение решения на более позднюю дату.
“По результатам слушания судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на более позднюю дату. Результаты окончательной апелляции относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после провозглашения Верховным Судом своего решения, что произойдет, вероятно, в 2020 году”, – сообщили в министерстве.
В Минфине напомнили, что слушания по окончательной апелляции в Верховном Суде продолжались четыре дня. “Команда юридических советников Украины представила сильные правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного Суда”, – добавили в ведомстве.
“Судебный процесс в Англии был начат по указанию России с целью реализации более масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины. Украина подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии со стороны России”, – отметили в Минфине.
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