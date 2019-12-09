0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Статьи рынка
- 13 0 Новости партнёров

ПриватБанк и Western Union запускают новый сервис денежных переводов на счета в Украине

ПриватБанк и Western Union запускают новый сервис денежных переводов на счета в Украине

ПриватБанк первым в Украине в партнерстве c Western Union, одним из мировых лидеров в области платежных услуг, запускает новый сервис «Наличные на счет» – переводы денежных средств на банковские счета в Украине. Сервис позволит получать международные денежные переводы без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания – непосредственно на банковскую карту, выпущенную любым украинским банком, или банковский счет, открытый в Украине.

Теперь отправители переводов из любой точки мира смогут отправлять денежные переводы Western Union напрямую на текущий счет получателя в украинском банке в формате IBAN или на его карту, выпущенную любым банком – партнером Western Union на территории Украины.

«Запуск в Украине принципиально нового для многих стран мира сервиса перевода денег является результатом партнерства с Western Union, одной из самых инновационных мировых систем денежных переводов, – говорит руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко. – Благодаря использованию передовых технологий мы сделали для украинцев получение международных переводов простым и комфортным, без дополнительных усилий со стороны получателя, что позволяет ПриватБанку оставаться национальным лидером этого рынка».

Как отметили в банке, сегодня сервис денежных переводов «Наличные на счет» работает в Украине в тестовом режиме, а с начала января 2020 года возможность получить деньги из-за рубежа через Western Union непосредственно на карту или счет будет доступна всем украинцам.

Напомним, в начале 2016 года ПриватБанк и Western Union запустили первый в Украине онлайн-сервис денежных переводов, благодаря которому украинцы смогли отправлять деньги с помощью кредитной или дебетовой карты на сайте.

По материалам ПриватБанк
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.