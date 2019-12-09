Украина стремительно наращивает темпы использования средств международных партнеров - Минфин

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Украина наращивает темпы использования средств международных партнеров: за десять месяцев объем использования средств международных финансовых организаций вырос на 7,6 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
“Украина стремительно наращивает темпы использования средств международных партнеров. За 10 месяцев 2019 использование средств МФО Украины выросло на 7,6 млрд гривен”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2019 Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в проекты в Украине уже более 1 млрд долларов. Это уже один из самых высоких показателей в мире, и к концу года сумма может увеличиться.
“Поддержка МФО – это дешевые, длинные средства, которые нужны Украине для реализации важных инфраструктурных, муниципальных и структурных проектов. Именно поэтому увеличение выборки вместе с привлечением частных инвестиций является залогом усиления экономического роста”, – добавили в пресс-службе.
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