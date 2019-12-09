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В Украине ликвидировали еще два банка

В Украине ликвидировали еще два банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию ПАО Юнион Стандард Банк (ЮСБ Банк) и АО Еврогазбанк. Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

11 декабря 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) внесены записи о регистрации прекращения ЮСБ Банка и Еврогазбанка как юридических лиц.

Напомним, “Юнион Стандард Банк” был отнесен к категории неплатежеспособных в октябре 2015 года, а в декабре началась ликвидация банка. В 2016 году Нацполиция заподозрила бывшего директора ЮСБ Фридриха Поллака и его сообщников в растрате 63,5 млн грн, а также 405 тысяч евро и 44 тысяч долларов. А в августе того же года суд назначил экс-председателю правления банка Евгению Кандидатову залог в сумме 505 тысяч грн.

“Еврогазбанк” был основан в 2006 году. Бенефициарным владельцем в 2014 году значился экс-глава НАК “Нафтогаз Украины” Алексей Ивченко. 17 июля 2014 года в банк была введена временная администрация, а 18 ноября 2014 года ФГВФЛ принял решение о ликвидации банка. ФГВФЛ подал 63 заявления в правоохранительные органы о совершении уголовных преступлений должностными лицами “Еврогазбанка”, должниками и связанными лицами банка на общую сумму 3,38 млрд грн.

По материалам Дело
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