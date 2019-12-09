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В правительстве анонсировали «энергомодернизированные кварталы» в 2020 году

В правительстве анонсировали «энергомодернизированные кварталы» в 2020 году

В 2020 году в Украине должны появиться энергоэффективные и энергомодернизированные кварталы, а темпы утепления домов – значительно возрасти.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает пресс-служба правительства.

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«В настоящее время мы идем очень медленными темпами и у нас самые низкие показатели энергоемкости ВВП. А это недопустимо в стране, которая зависит от импорта энергоносителей. В следующем году в Украине должны появиться целые энергомодернизированные кварталы. И это уже будет показателем для страны», – сообщил Оржель.

По его словам, в правительстве уже разработали законопроект, который должен увеличить поступления в фонды энергоэффективности.

«И эти средства должны быть использованы на энергоэффективность, термомодернизацию и обновление технологических процессов. То есть этот налог мы возвращаем обратно в экономику, а те, кто его платит, становятся энергоэффективными, более конкурентоспособными. Зеленый переход, который сейчас происходит в Европе, следует внедрить в Украине», – отметил он

По материалам Finance.UA
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