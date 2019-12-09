Верховная Рада приняла закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Закон направлен на снижение коррупционных рисков при проверках бизнеса, а также на усиление защиты потребителей.

Что предлагают в законопроекте:

присылать субъекту хозяйствования постановление о наложении штрафа в срок до 16 дней после проведения проверки;

за формальные (несущественные) нарушения наказывать по принципу невыполнения требований органов рыночного надзора по устранению нарушений, а не за сами нарушения;

при применении штрафных санкций к субъектам хозяйствования за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора отменить определение штрафа по принципу “от – до” (“вилку штрафов”);

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установить ответственность в виде штрафа за недопущение к проведению проверок и невыполнение законных требований лиц, осуществляющих проверку;

увеличить размер штрафных санкций для усиления ответственности субъектов хозяйствования, что соответствует европейской практике и, согласно европейским требованиям, обеспечивает пропорциональность и результативность наказания, а также предотвращает совершение нарушений в будущем.

Справка Finance.ua:

Правительство запускает программу по поддержке малого и среднего бизнеса, которая предусматривает выдачу кредитов размером до 1,5 млн грн сроком на пять лет:

под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места;

под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%;

под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.