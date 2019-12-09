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Рада приняла закон об уменьшении давления на бизнес

Рада приняла закон об уменьшении давления на бизнес

Верховная Рада приняла закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Закон направлен на снижение коррупционных рисков при проверках бизнеса, а также на усиление защиты потребителей.

Что предлагают в законопроекте:

  • присылать субъекту хозяйствования постановление о наложении штрафа в срок до 16 дней после проведения проверки;
  • за формальные (несущественные) нарушения наказывать по принципу невыполнения требований органов рыночного надзора по устранению нарушений, а не за сами нарушения;
  • при применении штрафных санкций к субъектам хозяйствования за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора отменить определение штрафа по принципу “от – до” (“вилку штрафов”);

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  • установить ответственность в виде штрафа за недопущение к проведению проверок и невыполнение законных требований лиц, осуществляющих проверку;
  • увеличить размер штрафных санкций для усиления ответственности субъектов хозяйствования, что соответствует европейской практике и, согласно европейским требованиям, обеспечивает пропорциональность и результативность наказания, а также предотвращает совершение нарушений в будущем.

Справка Finance.ua:

Правительство запускает программу по поддержке малого и среднего бизнеса, которая предусматривает выдачу кредитов размером до 1,5 млн грн сроком на пять лет:

  • под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места;
  • под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%;
  • под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

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По материалам Finance.UA
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