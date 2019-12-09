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Верховная Рада приняла закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Закон направлен на снижение коррупционных рисков при проверках бизнеса, а также на усиление защиты потребителей.
Что предлагают в законопроекте:
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Правительство запускает программу по поддержке малого и среднего бизнеса, которая предусматривает выдачу кредитов размером до 1,5 млн грн сроком на пять лет:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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