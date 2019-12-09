Нацбанк повышает е-лимит для инвестиций физлиц за рубеж до 100 тыс. евро в год

Нацбанк меняет подход к формированию банками обязательных резервов под привлеченные средства и продолжает валютную либерализацию.

Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий на пресс-брифинге о решениях по монетарной политике.

“Благоприятная макроэкономическая ситуация дала Национальному банку «зеленый свет» осуществить вместе со снижением учетной ставки и ряд других шагов”, – говорится в сообщении.

Планы увеличить объем покупки валюты для пополнения международных резервов:

Нацбанк повышает плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском рынке с 30 до 50 млн долл. США в день до конца этого года и в первом квартале следующего года.

Изменение подхода к формированию банками обязательных резервов под привлеченные средства:

с марта 2020 требования к обязательному резервированию будут отличаться в зависимости от валюты;

для резервов в гривне этот норматив будет снижен до нуля;

Читайте также: Национальный банк снизил учетную ставку

для резервов в иностранной валюте он будет повышен до 10%;

по мнению Нацбанка, это не только будет способствовать снижению долларизации банковских вкладов, но и поможет быстрее удешевить гривневые кредитные ресурсы для населения и бизнеса.

Продолжение валютной либерализации: