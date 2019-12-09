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Национальный банк снизил учетную ставку

Национальный банк снизил учетную ставку

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых с 13 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года. Национальный банк ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривны приводит к более быстрому снижению инфляционного давления, чем ожидалось”, – говорится в сообщении.

В ноябре 2019 потребительская инфляция стремительно замедлилась – до 5,1% в годовом измерении, что было ниже ожиданий Национального банка. Таким образом, инфляция в ноябре достигла среднесрочной цели 5%, которую Национальный банк задекларировал в 2015 году.

Справка Finance.ua:

  • 24 октября 2019 Национальный банк Украины снизил размер учетной ставки в Украине до 15,5% годовых.
  • 5 сентября 2019 правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5%.
  • 18 июля Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 17,0% годовых с 19 июля 2019 года.
По материалам Finance.UA
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