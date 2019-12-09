От 3 до 7 тыс. гектаров в одни руки: в Минэкономики назвали оптимальный экономический эффект

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Оптимальной с точки зрения экономического эффекта и создания рабочих мест является концентрация земли в одних руках от 3 до 7 тыс. Га в зависимости от региона.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба Минэкономики.
“По нашим расчетам, наиболее оптимальной с точки зрения экономического эффекта и создания рабочих мест является концентрация от 3 до 7 тыс. Га в зависимости от региона. Площади менее 100 га, если это не садоводство, – недостаточно, чтобы быть конкурентным и создавать добавленную стоимость”, – сообщил Тарас Высоцкий.
По словам заместителя министра, задача правительства:
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Правительством предлагаются инструменты облегчения доступа к кредитам:
Вопрос доступа иностранцев к покупке земли. Теперь вопрос доступа иностранцев к покупке с/х земли снят, поскольку будет решаться на референдуме. Несколько дней назад законопроект о народовластии прошел согласование Конституционным Судом.
Ранее Зеленский рассказал, как изменится закон о продаже земли:
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