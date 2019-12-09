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От 3 до 7 тыс. гектаров в одни руки: в Минэкономики назвали оптимальный экономический эффект

От 3 до 7 тыс. гектаров в одни руки: в Минэкономики назвали оптимальный экономический эффект

Оптимальной с точки зрения экономического эффекта и создания рабочих мест является концентрация земли в одних руках от 3 до 7 тыс. Га в зависимости от региона.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба Минэкономики.

“По нашим расчетам, наиболее оптимальной с точки зрения экономического эффекта и создания рабочих мест является концентрация от 3 до 7 тыс. Га в зависимости от региона. Площади менее 100 га, если это не садоводство, – недостаточно, чтобы быть конкурентным и создавать добавленную стоимость”, – сообщил Тарас Высоцкий.

По словам заместителя министра, задача правительства:

  • защиту прав действующих фермеров и предоставление им возможности работать дальше в том числе в рамках аренды;

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  • предоставить экономические стимулы роста аграрному производителю, в том числе посредством предоставления финансовых ресурсов.

Правительством предлагаются инструменты облегчения доступа к кредитам:

  • Удешевление кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям;
  • Частичное гарантирование по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям на покупку земли.

Вопрос доступа иностранцев к покупке земли. Теперь вопрос доступа иностранцев к покупке с/х земли снят, поскольку будет решаться на референдуме. Несколько дней назад законопроект о народовластии прошел согласование Конституционным Судом.

Ранее Зеленский рассказал, как изменится закон о продаже земли:

  • Возможность приобрести украинскую землю иностранцами (физическими и юридическими лицами. – Ред.) будет только после решения референдума
  • будет уменьшен лимит, то есть количество земли в одних руках, после снятия моратория на продажу;
  • в следующем году на поддержку маленьких фермеров будет выделено 4 миллиарда гривен.

Справка Finance.ua:

  • 13 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли.
  • Согласно законопроекту, право на покупку земельных участков сельскохозяйственного назначения будут иметь граждане Украины, юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, территориальные общины и государство.
По материалам Finance.UA
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