От 3 до 7 тыс. гектаров в одни руки: в Минэкономики назвали оптимальный экономический эффект

Оптимальной с точки зрения экономического эффекта и создания рабочих мест является концентрация земли в одних руках от 3 до 7 тыс. Га в зависимости от региона.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба Минэкономики.

“По нашим расчетам, наиболее оптимальной с точки зрения экономического эффекта и создания рабочих мест является концентрация от 3 до 7 тыс. Га в зависимости от региона. Площади менее 100 га, если это не садоводство, – недостаточно, чтобы быть конкурентным и создавать добавленную стоимость”, – сообщил Тарас Высоцкий.

По словам заместителя министра, задача правительства:

защиту прав действующих фермеров и предоставление им возможности работать дальше в том числе в рамках аренды;

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предоставить экономические стимулы роста аграрному производителю, в том числе посредством предоставления финансовых ресурсов.

Правительством предлагаются инструменты облегчения доступа к кредитам:

Удешевление кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям;

Частичное гарантирование по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям на покупку земли.

Вопрос доступа иностранцев к покупке земли. Теперь вопрос доступа иностранцев к покупке с/х земли снят, поскольку будет решаться на референдуме. Несколько дней назад законопроект о народовластии прошел согласование Конституционным Судом.

Ранее Зеленский рассказал, как изменится закон о продаже земли:

Возможность приобрести украинскую землю иностранцами (физическими и юридическими лицами. – Ред.) будет только после решения референдума

будет уменьшен лимит, то есть количество земли в одних руках, после снятия моратория на продажу;

в следующем году на поддержку маленьких фермеров будет выделено 4 миллиарда гривен.

Справка Finance.ua:

13 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли.