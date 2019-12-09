NASA показала свою «самую мощную ракету» (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
NASA завершила основную стадию строительства свои гигантской ракеты, которая, как планируется, доставит американских астронавтов на Луну в 2024 году.
Об этом пишет Science Alert.
Читайте также: NASA представила первый полностью электрический самолет
Основная ступень сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) возвышается на 65 метров. Она стала самой высокой ступенью, которую когда-либо построили инженеры NASA, побив рекорд «Сатурна-5».
Рекордным является и мощность ракеты – до отделения верхней ступени, капсулы «Орион», она разгонится до скорости 23 Маха.
Разработка ракеты, как отмечается, пострадала от задержек и превышения бюджета. Первый испытательный полет ракеты должен был состояться еще в ноябре 2018, а расходы выросли на 29%, с $6,2 млрд до $8 млрд.
Директор NASA Джим Брайденстайн, выступая в производственном центре Michoud Assembly Facility, назвал это событие «очень важным днем» для космического агентства.
«Мы достигли значительного прогресса в миссии «Артемида-3» и собираемся отправить первую женщину и еще одного человека на южный полюс Луны в 2024 году», – сказал он.
Напомним: летом этого года NASA анонсировала свои амбициозные планы вернуть американцев на Луну до 2024 года. По словам Брайденстайна, на реализацию миссии надо будет от $20 млрд до $30 млрд в течение следующих пяти лет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Данилишин считает укрепление гривны необоснованным15 ч. назад - 4007 14
Министр юстиции недоволен зарплатой6 ч. назад - 639 9
Тенденция оттока рабсилы заграницу почти прекратилась - замглавы НБУ7 ч. назад - 1415 7
Зеленский отменил госмонополию на спиртВчера, 17:00 - 1060 6
Кабмин предлагает запретить возврат банков их экс-владельцам10 ч. назад - 475 5
Данилишин считает укрепление гривны необоснованным15 ч. назад - 4007 14
Как зимой платить меньше за электроэнергию14 ч. назад - 3177 3
Начались продажи VW Golf восьмого поколенияВчера, 23:31 - 2702
Национальный банк снизил учетную ставку8 ч. назад - 2233 2
500 000 электромобилей в год: Tesla запускает завод в Германии11 ч. назад - 2102
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 613
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2092 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2023 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 1015
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 2193