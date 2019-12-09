NASA показала свою «самую мощную ракету» (видео)

NASA завершила основную стадию строительства свои гигантской ракеты, которая, как планируется, доставит американских астронавтов на Луну в 2024 году.

Об этом пишет Science Alert.

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Основная ступень сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) возвышается на 65 метров. Она стала самой высокой ступенью, которую когда-либо построили инженеры NASA, побив рекорд «Сатурна-5».

Рекордным является и мощность ракеты – до отделения верхней ступени, капсулы «Орион», она разгонится до скорости 23 Маха.

Разработка ракеты, как отмечается, пострадала от задержек и превышения бюджета. Первый испытательный полет ракеты должен был состояться еще в ноябре 2018, а расходы выросли на 29%, с $6,2 млрд до $8 млрд.

Директор NASA Джим Брайденстайн, выступая в производственном центре Michoud Assembly Facility, назвал это событие «очень важным днем» для космического агентства.

«Мы достигли значительного прогресса в миссии «Артемида-3» и собираемся отправить первую женщину и еще одного человека на южный полюс Луны в 2024 году», – сказал он.

Напомним: летом этого года NASA анонсировала свои амбициозные планы вернуть американцев на Луну до 2024 года. По словам Брайденстайна, на реализацию миссии надо будет от $20 млрд до $30 млрд в течение следующих пяти лет.