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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (34,322 млн и 34,082 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 36), максимальный курс продажи доллара 25,36 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,40-23,41 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активные заявки по доллару на сумму 68,404 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,3600 – 20 000
24,0000 – 100 000
23,7000 – 7 777
23,4000 – 20 000
23,4000 – 10 000
23,3800 – 30 000
23,3800 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,3900 – 10 000
23,3900 – 39 000
23,3900 – 23 000
23,3900 – 120 000
23,3900 – 99 000
23,4000 – 30 000
23,4000 – 35 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,4176 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,4433 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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