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СБУ разоблачила миллионные махинации с выплатами из Фонда соцстраха

СБУ разоблачила миллионные махинации с выплатами из Фонда соцстраха

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила во Львовской области масштабные махинации с выплатами из Фонда социального страхования через профессиональные заболевания. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что в результате махинаций со стороны руководителя одной из медико-социальных экспертных комиссий и его подчиненных Фонду соцстрахования нанесен ущерб в размере более миллиона гривен.

“Председатель одной из медико-социальных экспертных комиссий в течение года совместно с другими лицами безосновательно устанавливали работникам местных промышленных предприятий диагнозы по приобретению профзаболеваний. Сфальсифицированные медицинские заключения в дальнейшем использовали для незаконного получения ежемесячных социальных выплат”, – сообщили в СБУ.

Руководителю МСЭК сообщено о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 27 (соучастие в преступлении), ч. 1 и 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Четверо других фигурантов подозреваются по статьям 366 и 358 УК Украины. Обвинительные акты направлены в суд.

По материалам РБК-Украина
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