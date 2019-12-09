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500 000 электромобилей в год: Tesla запускает завод в Германии

500 000 электромобилей в год: Tesla запускает завод в Германии

Американская компания Tesla планирует ежегодно производить в Германии по 500 000 электромобилей, сообщает немецкая газета Bild. Такова будет мощность завода, который Маск построит в пригороде Берлина.

По данным Bild, компания Tesla начнет строить свой завод в Германии в 2020 году. Место для него уже подобрано. Площадь будущего завода можно сравнить с общей площадью 420 футбольных полей. Там будут работать 10 000 человек.

Компания Tesla отказалась комментировать информацию, размещенную в газете Bild. Возможно, это сделает чуть позже сам Маск, которому очень нравится внимание прессы.

Напомним, что в прошлом месяце Маск объявил о том, что он хочет выпускать электромобили в Германии. Для этого уже даже нашли место недалеко от Берлина. Маск говорит, что там будут делать сначала только батареи для электрокаров, а затем наладят серийное производство кроссовера Model Y.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждает, что Tesla инвестирует в выпуск электромобилей в Германии около 4 млрд. евро. Сумма, конечно, очень велика. Пожалуй, Маску гораздо дешевле делать электрокары в Европе, чем возить их туда по морю из США.

По материалам Today.ua
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