В США откроют первый в мире металлургический завод, работающий на энергии ветра

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Мини-металлургический завод в Миссури стоимостью $250 млн, открытие которого ожидается до конца года, является партнерством между сталелитейной компанией Nucor и местной энергетической компанией Evergy. Он будет работать на электроэнергии, полученной от ветрогенераторов суммарной мощностью 75 мегаватт.
Об этом сообщает Steelland.
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Интересно, что завод Nucor сначала не задумывался с целью использования энергии ветра, но руководитель Evergy рассказал, что конкурентоспособная цена в конечном итоге привела к тому, что сталелитейная компания решила выбрать ветер.
Большую роль в этом сыграло то, что в штате Миссури есть закон, который позволяет коммунальным предприятиям применять льготные тарифы на электроэнергию для производителей алюминия и стали, которые покупают значительные объемы энергии.
На заводе Nucor будет занято около 250 человек, и он будет использовать энергию, произведенную Evergy, в том числе из новой ветряной электростанции, для питания дуговых электропечей, которые будут плавить лом и превращать его в новую переработанную сталь.
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