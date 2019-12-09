Польская компания требует от российской "Транснефти" компенсации за грязную нефть

Выплатить компенсацию за нанесенный ущерб в связи с транспортировкой загрязненной нефти потребует польская нефтяная компания PKN Orlen у российской “Транснефти”. Об этом сообщил председатель правления PKN Orlen Даниэль Обайтек в Twitter.

По его словам, польская компания уже подала официальное обращение о том, что по нефтепроводу “Дружба” была транспортирована загрязненная нефть. PKN Orlen намерен получить 100% возмещения.

“Компенсация включит расходы, связанные с переработкой этого сырья, защитой установок и дополнительными закупками сырой нефти. Мы полны решимости возместить все понесенные нами убытки”, – отметил председатель правления.

Напомним, в июле 2019 года Российская Федерация выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 млн евро за загрязнения нефтепровода “Дружба”. Эта сумма позволила покрыть недополученный доход компании, вызван временной остановкой транзита в апреле текущего года.

Немного ранее российский концерн “Транснефть” заявил, что компенсирует ущерб, нанесенный отгрузкой загрязненной нефти, казахстанским грузоотправителям.