Польская компания требует от российской "Транснефти" компенсации за грязную нефть

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Выплатить компенсацию за нанесенный ущерб в связи с транспортировкой загрязненной нефти потребует польская нефтяная компания PKN Orlen у российской “Транснефти”. Об этом сообщил председатель правления PKN Orlen Даниэль Обайтек в Twitter.
По его словам, польская компания уже подала официальное обращение о том, что по нефтепроводу “Дружба” была транспортирована загрязненная нефть. PKN Orlen намерен получить 100% возмещения.
“Компенсация включит расходы, связанные с переработкой этого сырья, защитой установок и дополнительными закупками сырой нефти. Мы полны решимости возместить все понесенные нами убытки”, – отметил председатель правления.
Напомним, в июле 2019 года Российская Федерация выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 млн евро за загрязнения нефтепровода “Дружба”. Эта сумма позволила покрыть недополученный доход компании, вызван временной остановкой транзита в апреле текущего года.
Немного ранее российский концерн “Транснефть” заявил, что компенсирует ущерб, нанесенный отгрузкой загрязненной нефти, казахстанским грузоотправителям.
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