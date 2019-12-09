У президента разъяснили причины разгосударствления спиртовой отрасли

В Офисе президента Украины объяснили необходимость подписания закона об разгосударствлении спиртовой отрасли и назвали суммы, которые государство недополучает от деятельности теневого бизнеса спирта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Речь идет о законе “О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива”, который президент Владимир Зеленский подписал в среду, 11 декабря.

“Документ отменяет государственную монополию на производство спирта в Украине с 2020 года и обеспечит детенизацию спиртовой отрасли, поскольку бюджет ежегодно недополучает 8 млрд грн из-за теневого рынка спирта”, – говорится в сообщении.

В целом, как объяснили в ОП, закон обеспечит становления в Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликеро-водочных изделий.