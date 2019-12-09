0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 182 0

У президента разъяснили причины разгосударствления спиртовой отрасли

У президента разъяснили причины разгосударствления спиртовой отрасли

В Офисе президента Украины объяснили необходимость подписания закона об разгосударствлении спиртовой отрасли и назвали суммы, которые государство недополучает от деятельности теневого бизнеса спирта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Речь идет о законе “О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива”, который президент Владимир Зеленский подписал в среду, 11 декабря.

“Документ отменяет государственную монополию на производство спирта в Украине с 2020 года и обеспечит детенизацию спиртовой отрасли, поскольку бюджет ежегодно недополучает 8 млрд грн из-за теневого рынка спирта”, – говорится в сообщении.

В целом, как объяснили в ОП, закон обеспечит становления в Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликеро-водочных изделий.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.