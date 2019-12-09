Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"

В 2020 году “пакеты малыша” будут закупать и обеспечивать доставку в регионы через Центр госзакупок при ProZorro.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

“В октябре текущего года постановлением Кабинета министров было создано госучреждение – Центр госзакупок при ProZorro, с которым Минсоцполитики заключает договор на закупку “пакетов малыша” в 2020 году”, – отметили в пресс-службе.

При этом в Минсоцполитики добавили, что планируется проведение двух тендеров – на закупку, собственно, “пакетов малыша”, а также на логистику.

Также в ведомстве отметили, что содержание “пакета” будет пересмотрено в будущем “при необходимости” специалистами, а стоимость его останется неизменной.

Справка Finance.ua:

Согласно проекту госбюджета на 2020 год, при рождении ребенка власти будут выплачивать семьям 41 280 грн.

Часть суммы, а именно 10 320 грн, родители смогут получить сразу, а остальное будет выплачиваться по 860 грн каждый месяц в течение 3 лет.