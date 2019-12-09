В Украине запустили платформу поддержки малого и среднего бизнеса Merezha

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Евросоюз (ЕС) по согласованию с правительством Украины запустили цифровую платформу поддержки украинских малых и средних предприятий (МСП) Merezha.
Об этом свидетельствует информация на ее портале.
Что это значит: Merezha предлагает постоянный доступ к релевантной информации, которой будут делиться эксперты и центры поддержки бизнеса через ивенты и персонализированные обсуждения.
Отмечается, что эксперты и центры поддержки бизнеса, которые планируют предоставлять свои услуги через платформу, должны представить тематические исследования, касающиеся успешно реализованных проектов, описание их услуг и другую соответствующую информацию.
Чтобы получить поддержку по ведению бизнеса, нужно:
Среди бизнес-вопросов:
Ранее Finance.ua сообщал, что Министерство цифрового развития запустило чат для поддержки предпринимателей.
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