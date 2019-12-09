В Украине запустили платформу поддержки малого и среднего бизнеса Merezha

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Евросоюз (ЕС) по согласованию с правительством Украины запустили цифровую платформу поддержки украинских малых и средних предприятий (МСП) Merezha.

Об этом свидетельствует информация на ее портале.

Что это значит: Merezha предлагает постоянный доступ к релевантной информации, которой будут делиться эксперты и центры поддержки бизнеса через ивенты и персонализированные обсуждения.

Отмечается, что эксперты и центры поддержки бизнеса, которые планируют предоставлять свои услуги через платформу, должны представить тематические исследования, касающиеся успешно реализованных проектов, описание их услуг и другую соответствующую информацию.

Чтобы получить поддержку по ведению бизнеса, нужно:

перейти на сайт по ссылке merezha.com.ua

в соответствующем поле выбрать актуальную для себя бизнес-задачу (одну или несколько);

просмотреть видеопрезентации экспертов и выбрать того, которому можно доверить решение своих бизнес-вопросов.

Среди бизнес-вопросов:

поиск новых клиентов;

разработка нового продукта;

запуск франшизы;

управление финансами;

автоматизация бизнес-процессов и т.д.

Ранее Finance.ua сообщал, что Министерство цифрового развития запустило чат для поддержки предпринимателей.