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В Украине запустили платформу поддержки малого и среднего бизнеса Merezha

В Украине запустили платформу поддержки малого и среднего бизнеса Merezha

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Евросоюз (ЕС) по согласованию с правительством Украины запустили цифровую платформу поддержки украинских малых и средних предприятий (МСП) Merezha.

Об этом свидетельствует информация на ее портале.

Что это значит: Merezha предлагает постоянный доступ к релевантной информации, которой будут делиться эксперты и центры поддержки бизнеса через ивенты и персонализированные обсуждения.

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Отмечается, что эксперты и центры поддержки бизнеса, которые планируют предоставлять свои услуги через платформу, должны представить тематические исследования, касающиеся успешно реализованных проектов, описание их услуг и другую соответствующую информацию.

Чтобы получить поддержку по ведению бизнеса, нужно:

  • в соответствующем поле выбрать актуальную для себя бизнес-задачу (одну или несколько);
  • просмотреть видеопрезентации экспертов и выбрать того, которому можно доверить решение своих бизнес-вопросов.

Среди бизнес-вопросов:

  • поиск новых клиентов;
  • разработка нового продукта;
  • запуск франшизы;
  • управление финансами;
  • автоматизация бизнес-процессов и т.д.

Ранее Finance.ua сообщал, что Министерство цифрового развития запустило чат для поддержки предпринимателей.

По материалам Finance.UA
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