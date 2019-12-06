На программу доступного кредитования выделят 5 млрд гривен, - Гончарук

На реализацию программы доступного кредитования будет выделено как минимум 5 млрд гривен. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, в случае превышении спроса правительство может увеличить данную сумму.

“По состоянию на сегодня, наше понимание, что минимум 5 млрд гривен за следующий год мы готовы как государство потратить на программу доступного кредитования. Сейчас мы хотим посмотреть, как пойдет, какое количество адекватных заявок поступит. Если спрос будет превышать эту сумму, то мы видим достаточно инструментов для обеспечения дополнительных ресурсов”, – заявил Гончарук.

Справка Finance.ua:

Президент анонсировал 5% кредиты для бизнеса.

Кредиты будут предоставляться для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места.

7% – для действующего бизнеса с выручкой до 25 млн грн (который не создает новые рабочие места, но если нанимает нового работника – за каждого ставка будет снижаться на 0,5%).