На программу доступного кредитования выделят 5 млрд гривен, - Гончарук

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На реализацию программы доступного кредитования будет выделено как минимум 5 млрд гривен. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
По словам Гончарука, в случае превышении спроса правительство может увеличить данную сумму.
“По состоянию на сегодня, наше понимание, что минимум 5 млрд гривен за следующий год мы готовы как государство потратить на программу доступного кредитования. Сейчас мы хотим посмотреть, как пойдет, какое количество адекватных заявок поступит. Если спрос будет превышать эту сумму, то мы видим достаточно инструментов для обеспечения дополнительных ресурсов”, – заявил Гончарук.
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