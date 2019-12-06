Кирилл Шевченко: Укргазбанк запустил уникальный для Украины экодепозит

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Укргазбанк запустил экологический депозит, средства которого будут помогать Украине становиться экологически чистой и энергетически независимой.
Об этом сообщила пресс-служба банка. При этом в финучреждении отмечают, что экодепозит является уникальным для рынка нашей страны, и был создан для поддержки и реализации экологических проектов.
“Укргазбанк как Экобанк №1 в Украине создал уникальный продукт для украинцев – экодепозит. Теперь каждый вкладчик, открывая экодепозит, делает реальный вклад в экомодернизацию страны, защиту ее экологии и окружающей среды. Мы покажем, что для решения экологических проблем не обязательно иметь миллионные состояния, а наоборот – каждая гривна важна и действенная”, – сообщают в учреждении.
Как это работает: в рамках работы экологического депозита каждый размещённая с его помощью гривна будет работать для экологии и защиты нашей окружающей среды. При этом, даже 1000 гривен будет достаточно для:
Чем больше средств будет размещено на экодепозите, тем больше финансирование Экопроектов, соответственно, тем больше результат для экологии и чистого будущего Украины.
“Экобанк, как социально-ответственное финучреждение, решает актуальные потребности общества и государства в сфере защиты экологии и окружающей среды. Поэтому мы высоко ценим каждого ответственного эковкладчика нашего банка, ведь каждый делает сознательный, действенный шаг ради экологически чистого будущего. Мы открыто и регулярно будем отчитываться, как перед нашими эковкладчиками, так и перед общественностью, о, во-первых, реализованных, в том числе и за их средства, проектах, во-вторых, об эффекте от их внедрения, а также об уменьшении вредных выбросов и объеме производимой чистой энергии. Таким образом, каждый вкладчик сможет оценить свой собственный вклад в зеленое будущее Украины”, – подчеркнул председатель правления Кирилл Шевченко.
Экодепозит можно открыть на 1-24 месяца, со ставкой до 14,4% в гривнах. Валюта размещения – гривна, доллары США и евро. Выплата процентов возможна в конце срока или ежемесячно.
Подробнее с условиями нового депозита можно ознакомиться здесь.
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