Кирилл Шевченко: Укргазбанк запустил уникальный для Украины экодепозит

Укргазбанк запустил экологический депозит, средства которого будут помогать Украине становиться экологически чистой и энергетически независимой.

Об этом сообщила пресс-служба банка. При этом в финучреждении отмечают, что экодепозит является уникальным для рынка нашей страны, и был создан для поддержки и реализации экологических проектов.

“Укргазбанк как Экобанк №1 в Украине создал уникальный продукт для украинцев – экодепозит. Теперь каждый вкладчик, открывая экодепозит, делает реальный вклад в экомодернизацию страны, защиту ее экологии и окружающей среды. Мы покажем, что для решения экологических проблем не обязательно иметь миллионные состояния, а наоборот – каждая гривна важна и действенная”, – сообщают в учреждении.

Как это работает: в рамках работы экологического депозита каждый размещённая с его помощью гривна будет работать для экологии и защиты нашей окружающей среды. При этом, даже 1000 гривен будет достаточно для:

ежегодного сокращения вредных выбросов CO2 на 50 кг;

производства на 70 кВт*ч больше экологически чистой электроэнергии, которой хватит на нужды всей семьи;

замещения ископаемого топлива для производства тепла в объеме 60 тыс. Ккал.

Чем больше средств будет размещено на экодепозите, тем больше финансирование Экопроектов, соответственно, тем больше результат для экологии и чистого будущего Украины.

“Экобанк, как социально-ответственное финучреждение, решает актуальные потребности общества и государства в сфере защиты экологии и окружающей среды. Поэтому мы высоко ценим каждого ответственного эковкладчика нашего банка, ведь каждый делает сознательный, действенный шаг ради экологически чистого будущего. Мы открыто и регулярно будем отчитываться, как перед нашими эковкладчиками, так и перед общественностью, о, во-первых, реализованных, в том числе и за их средства, проектах, во-вторых, об эффекте от их внедрения, а также об уменьшении вредных выбросов и объеме производимой чистой энергии. Таким образом, каждый вкладчик сможет оценить свой собственный вклад в зеленое будущее Украины”, – подчеркнул председатель правления Кирилл Шевченко.

Экодепозит можно открыть на 1-24 месяца, со ставкой до 14,4% в гривнах. Валюта размещения – гривна, доллары США и евро. Выплата процентов возможна в конце срока или ежемесячно.

Подробнее с условиями нового депозита можно ознакомиться здесь .