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Три банка - один пул: Фонд гарантирования продает кредиты юрлиц и недвижимость

Три банка - один пул: Фонд гарантирования продает кредиты юрлиц и недвижимость

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает на аукционе пул активов юридических лиц, находящихся на балансе АО “ВТБ Банк”, АО “Дельта Банк” и АО “Родовид Банк”, по стартовой цене 454 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“16 января 2020 г. в системе ProZorro.Продажи, запланирован аукцион по реализации пула активов юридических лиц, находящихся на балансе АО “ВТБ Банк”, АО “Дельта Банк” и АО “Родовид Банк”. Торги пройдут по голландской модели аукциона”, – говорится в сообщении.

В состав пула вошли права требования по 30 кредитам юридических лиц и 9 объектов недвижимости в Днепропетровской области. Средняя просроченная задолженность по кредитам – 8 лет. Общая задолженность по договорам составила 2 047 млн ​​грн. По 27 кредитам продолжаются судебные производства, 7 кредитов находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы. Стартовая цена пула – 454 млн грн.

В обеспечении по кредитам: коммерческая недвижимость и земельные участки в Житомирской области, ценные бумаги, товары в обороте, финансовое поручительство, имущественные права, оборудования. Немало кредитов имеют проблемы с залогом из-за банкротства или ликвидации залогодателей. Пул был сформирован по календарному подходу. То есть в его состав вошли активы, которые предварительно выставлялись на индивидуальные торги, но не были выкуплены.

По материалам УКРИНФОРМ
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