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Опубликован рейтинг самых мощных смартфонов

Опубликован рейтинг самых мощных смартфонов

Сайт Antutu опубликовал свои два ежемесячных рейтинга самых мощных Android-смартфонов.

Сайт предлагает рейтинг смартфонов премиум-класса и еще один, для телефонов среднего класса.

Во флагманском рейтинге победителем стал геймерский аппарат ASUS ROG Phone 2 с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти на борту. Он сумел набрать 496 662 балла. В тройке фаворитов оказались также OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro, набравшие более 482 тысяч очков. OnePlus 7T стал единственным в топ-5 аппаратом с менее чем 12 Гбайт памяти.

Компания Xiaomi, несмотря на выпуск в течение всего 2019 года значительного количества производительных смартфонов, в топ-5 на этот раз не попала. На четвертой строчке оказался Realme X2 Pro, который, как и остальные лидеры рейтинга, построен на базе процессора Snapdragon 855+.

С пятого по десятое место разделили между собой OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, Redmi K20 Pro, ASUS ZenFone 6, Samsung Note 10+ и Galaxy Note 10+ 5G. Аппараты Samsung — единственные в рейтинге, которые построены не на Snapdragon 855+. Note 10+ работает на Snapdragon 855, а Note 10+ 5G — на чипе Exynos 9825.

На среднем уровне Xiaomi Redmi Note 8 Pro занимает первое место с процессором Helio G90 T, подключенным к 8 ГБ оперативной памяти (283 тысячи баллов). Затем в рейтинге находится Oppo Reno 2 (Snapdragon 730 и 8 ГБ оперативной памяти) и Xiaomi Mi 9T (Snapdragon 730 и 6 ГБ).

Команда AnTuTu отмечает, что мощный чипсет и хранилище UFS необходимы для того, чтобы телефон вошел в первую десятку. Двухканальная память UFS заметно повышает шансы телефона на хороший результат.

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По материалам НВ
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