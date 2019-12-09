Иран собирается отключить интернет и перейти на интранет

Президент Ирана Хасан Рухани анонсировал создание суверенной национальной сети для замены глобального интернета. Об этом сообщает Cnet.

В ноябре власти Ирана объявили о повышении цен на нефть, что привело к массовым беспорядкам в Тегеране. Чтобы подавить беспорядки, иранские власти фактически закрыли интернет. После недели, когда иранские силы безопасности «успокаивали» протестующих (по оценкам, во время столкновений погибло от 140 до 208 человек), доступ в интернет по всей стране постепенно восстановился.

Интранет Ирана, известный как Национальная информационная сеть, будет расширен настолько, что «людям не нужны будут иностранные сети для удовлетворения своих потребностей», – заявил президент Ирана Хасан Рухани в парламенте страны.

По его словам, указ о поддержке иранского интранета поступает от верховного лидера страны Али Хаменеи.

Создание более мощной интрасети позволило бы властям Ирана отключить доступ к интернету, а иранцам – от остального мира без экономического ущерба для себя.

Интранет позволит иранским властям выбирать, какие сайты и контент смогут видеть иранцы.

Никаких деталей о технической реализации проекта Рухани не привел.

Напомним: 1 ноября в РФ вступила в силу большая часть поправок к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые получили неофициальное название закон о «суверенном Рунете».