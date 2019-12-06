СБУ разоблачила схему хищения денег для детсадов

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила руководителей одного из департаментов горсовета Южноукраинска Николаевской области в хищении денег, предназначенных для реконструкции детсадов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в 2018 году чиновники заключили договор с коммерческой структурой на проведение капитального ремонта городского детского сада. При этом фигуранты дела искусственно завысили стоимость выполненных работ и использованных промышленных материалов. Для вывода денег в “тень” чиновники привлекли представителей фирмы подрядчика.
По оценке экспертов, сделка нанесла государству ущерб на 1,3 млн гривен.
Во время обысков в городском совете, в офисных и складских помещениях подрядной организации, а также в квартирах и автомобилях фигурантов дела, в частности экс-руководителя департамента горсовета, обнаружили печати, документацию и другие вещественные доказательства.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности лиц, причастных к нему.
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