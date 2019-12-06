Власти США готовят запрет на исключение Huawei из черного списка Минторга США

Республиканцы и демократы в обеих палатах Конгресса США согласовали формулировку законопроекта, предусматривающего запрет на исключение Huawei из черного списка американского министерства торговли, передает The Wall Street Journal.

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Законопроект предусматривает введение запрета на использование федеральных средств для закупок китайских электроавтобусов и железнодорожных вагонов. Такая мера нанесет удар по китайским компаниям CRRC и BYD.

Также законопроект предусматривает и запрет Вооруженным силам США закупать беспилотные летательные аппараты китайского производства.

Окончательный вариант документа должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей, после чего будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Сроки завершения этих процедур в материале не указаны.