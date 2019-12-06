Румыния создает условия для реверсных поставок из "Турецкого потока" в Молдову и Украину

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Румынский оператор Transgaz хочет втрое увеличить объем мощностей, предложенных к бронированию на импорт газа в Украину на 20 января 2020 года. Об этом сообщает ICIS.
По информации агентства ICIS, в понедельник, 16 декабря, на ближайшем аукционе региональной платформы RBP румынский оператор ГТС Transgaz, вероятно, предложит к продаже на этом направлении чуть более 150 ГВт-ч в сутки, или 14 млн куб м на 20 января 2020 года.
“Transgaz предложил такую же месячную мощность на 20 января 2020 года для реверсных потоков газа из Болгарии в Румынию в пункте “Негру Вода 1-Кардам”. Мощность Трансбалканского трубопровода в пункте сообщения “Исакча 1-Орловка” (граница с Украиной) не будет выделено самостоятельно, а будет предложено вместе с мощностями в пункте “Негру Вода 1-Кардам”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в первую очередь в Transgaz хотели предложить только 4,4 млн куб м в сутки для каждого из двух пограничных пунктов, но источники сообщили, что такие объемы не удовлетворяют спрос для Украины и Молдовы.
“Молдова отправит примерно 9-10 млн куб м в сутки, а для Одесской области Украины понадобится около 4-5 млн куб м”, – сообщил один из трейдеров агентства.
В ICIS допускают, что новыми контрактами Украина сохранит свой транзит в страны Центральной Европы, однако потеряет в Юго-Восточную Европу и Турцию, в которых газ с РФ будет поступать через “Турецкий поток”.
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